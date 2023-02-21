Федорович Владимир Факеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорович Владимир Факеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Федорович Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федорович Борис Владимирович

Мать ребёнка: Федорович Тамара Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Федорович Тамара Алексеевна

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