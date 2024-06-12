Бобров Захар Герасимов
Место рождения
Дата рождения1782
Дата смерти1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: Бобров Герасим Миронов
Мать: Боброва Анна Трофимова
Бракосочетание
До 1811
Жена: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Боброва Устинья Захарова
Мать ребёнка: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
1813
Сын: Бобров Яков Захаров
Мать ребёнка: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Боброва Фекла Захарова
Мать ребёнка: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Боброва Лукерья Захарова
Мать ребёнка: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Боброва Екатерина
Рождение ребёнка
1827
Мать ребёнка: Боброва Екатерина
Смерть
1834