Бобров Захар Герасимов 1782 — найти родственников по фамилии на Familio
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Бобров Захар Герасимов

Место рождения

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1782

Дата смерти

1834

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: Бобров Герасим Миронов

Мать: Боброва Анна Трофимова

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
До 1811

Жена: Боброва Екатерина

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Боброва Устинья Захарова

Мать ребёнка: Боброва Екатерина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Бобров Яков Захаров

Мать ребёнка: Боброва Екатерина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Боброва Фекла Захарова

Мать ребёнка: Боброва Екатерина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Боброва Лукерья Захарова

Мать ребёнка: Боброва Екатерина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Бобров Михайла Захаров

Мать ребёнка: Боброва Екатерина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Бобров Никита Захаров

Мать ребёнка: Боброва Екатерина

Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1834
Шиловка, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

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