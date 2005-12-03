Селиверстова Софья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиверстова Софья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2005

Отец: Селиверстов Сергей

Мать: не указана

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