Консулова (Михайловская) Муза Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.07.1921
Дата смерти18.03.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921
Рождение ребёнка
02.05.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Консулов Анатолий Дмитриевич
Рождение ребёнка
02.05.1948
Дочь: Наталия Анатольевна
Отец ребёнка: Консулов Анатолий Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.03.2019