Консулова (Михайловская) Муза Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Консулова (Михайловская) Муза Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.1921

Дата смерти

18.03.2019

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1921

Отец: Михайловский Борис Георгиевич

Мать: Михайловская Юлия Яковлевна

Рождение ребёнка
02.05.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Консулов Анатолий Дмитриевич

Рождение ребёнка
02.05.1948

Дочь: Наталия Анатольевна

Отец ребёнка: Консулов Анатолий Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Консулов Анатолий Дмитриевич

Смерть
18.03.2019
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