Пестрецова Елена Сергеевна
Место рождения
Дата рождения21.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1978
Рождение ребёнка
14.09.2010
Дочь: Пестрецова Анастасия Никитична
Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович
Рождение ребёнка
13.02.2012
Дочь: Пестрецова Александра Никитична
Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович
Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.07.2016
Сын: Пестрецов Константин Никитович
Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович
Рождение ребёнка
29.09.2017
Дочь: Пестрецова Кристина Никитична
Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно