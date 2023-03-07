Пестрецова Елена Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПестрецова Елена Сергеевна

Пестрецова Елена Сергеевна

avatar

Место рождения

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область

Дата рождения

21.02.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1978

Отец: Пестрецов Сергей Александрович

Мать: Пестрецова Антонина Ивановна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.09.2010

Дочь: Пестрецова Анастасия Никитична

Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович

Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.2012

Дочь: Пестрецова Александра Никитична

Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович

Терновка, Борисоглебский уезд, Тамбовская губерния
Рождение ребёнка
14.07.2016

Сын: Пестрецов Константин Никитович

Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович

Терновка, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
29.09.2017

Дочь: Пестрецова Кристина Никитична

Отец ребёнка: Пантелеев Никита Валентинович

Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пантелеев Никита Валентинович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close