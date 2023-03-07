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Токарев Дмитрий Прокопьевич

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

02.09.1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1874 г.р.

Мать

До 1875 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893

Отец: Токарев Прокопий Павлович

Мать: Токарева Матрона Ивановна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Крещение
03.10.1893
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Михаил Конокотин Токарев Прокопий Павлович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Токарева Матрона Ивановна. Мать. Православная Дородников Пётр Иванович. ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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