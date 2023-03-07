Токарев Дмитрий Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения02.09.1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1893
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Крещение
03.10.1893
Священник Дмитрий Меркуриев. Дьякон Михаил Конокотин Токарев Прокопий Павлович. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Токарева Матрона Ивановна. Мать. Православная Дородников Пётр Иванович. ... Показать все
Смерть
Неизвестно