Колосов Иван Никифорович
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Колосов Никифор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корзникова Наталья Ивановна Жена
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Наталья Ивановна Дочь
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Меланья Ивановна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: ?
Смерть
После 1850