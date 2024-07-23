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Колосов Иван Никифорович

Место рождения

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Колосов Никифор

Мать: не указана

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корзникова Наталья Ивановна Жена

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1823

Сын: Колосов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Наталья Ивановна Дочь

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Меланья Ивановна

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Колосов Алексей Иванович

Мать ребёнка: ?

Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
После 1850
Бакшеев Дор, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

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