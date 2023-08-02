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Гришай Виля
Гришай Виля
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1921
Дата смерти
1942
Пол
Мужской
Отец
Гришай Кирилл
Мать
Гришай (Гришай (доценко)) Агафья Михайловна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1921
Отец:
Гришай Кирилл
Мать:
Гришай Агафья Михайловна
Смерть
1942
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