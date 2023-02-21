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Анна Финогенова
Анна Финогенова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1814
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Финоген Архипов
1771 г.р.
Мать
Марфа Аникьева
1774 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец:
Финоген Архипов
Мать:
Марфа Аникьева
Смерть
Неизвестно
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