Лебединский Дмитрий Андреевич
Место рожденияОмская обл. Седельниковский р-н д.Андреевка
Дата рождения17.08.1935
Дата смерти18.02.2024
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935
Отец: Лебединский Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебединская ?
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лебединская ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лебединская ?
Смерть
18.02.2024