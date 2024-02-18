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Лебединский Дмитрий Андреевич

Место рождения

Омская обл. Седельниковский р-н д.Андреевка

Дата рождения

17.08.1935

Дата смерти

18.02.2024

Пол

Мужской

Отец

Мать

1914 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1935

Отец: Лебединский Андрей

Мать: (Алгазина) Федора Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебединская ?

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебединская ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лебединская ?

Смерть
18.02.2024

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