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(Кривоногова) Прасковья Ивановна

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Место рождения

Громково, Богородский, Московская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

1860

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Кривоногов Иван Анисимович

Мать: Кривоногова Гликерия Семеновна

Громково, Богородский, Московская область
Смерть
1860
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