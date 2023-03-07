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(Кривоногова) Прасковья Ивановна
(Кривоногова) Прасковья Ивановна
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Место рождения
Громково
, Богородский, Московская область
Дата рождения
1807
Дата смерти
1860
Пол
Женский
Отец
Кривоногов Иван Анисимович
1779 г.р.
Мать
Кривоногова Гликерия Семеновна
1781 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец:
Кривоногов Иван Анисимович
Мать:
Кривоногова Гликерия Семеновна
Громково
, Богородский, Московская область
Смерть
1860
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