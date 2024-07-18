(Иванова) Дария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Дария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1909 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Алексеев Тимофей Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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