(Иванова) Дария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1935
Рождение ребёнка
Около 1939
Рождение ребёнка
Около 1943
Рождение ребёнка
Около 1952
Рождение ребёнка
Около 1979
Рождение ребёнка
Около 1997
Смерть
Неизвестно