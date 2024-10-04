Щербакова Домна Евсеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Щербаков Игнатий Иванович
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 55 № зап. - 38_ Дата - 28.10.1901
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Нестерова (Щербакова) Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Щербаков Игнатий Иванович
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 47 № зап. - 9_ Дата - 19.01.1901
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 52
Рождение ребёнка
18.07.1901
Дочь: Щербакова (Щербакова) Анна Игнатьевна
Отец ребёнка: Щербаков Игнатий Иванович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_Ж_ запись - 52 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Щербаков Игнатий Иванов и законная жена Домна Е... Показать все
Смерть
Неизвестно