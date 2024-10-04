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Щербакова Домна Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Игнатий Иванович

Рождение ребёнка
1882

Сын: Щербаков Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Щербаков Игнатий Иванович

ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 55 № зап. - 38_ Дата - 28.10.1901
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Нестерова (Щербакова) Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Щербаков Игнатий Иванович

ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 47 № зап. - 9_ Дата - 19.01.1901
Место жительства
1901
Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 27 поз. - 52
Рождение ребёнка
18.07.1901

Дочь: Щербакова (Щербакова) Анна Игнатьевна

Отец ребёнка: Щербаков Игнатий Иванович

Брусенцево, Усть-Пристанский муниципальный район, Алтайский край
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 27_18.07.1901_крещение-20.07.1901 пол_Ж_ запись - 52 род. Анна в село Брусенцево у крестьянин Щербаков Игнатий Иванов и законная жена Домна Е... Показать все
Смерть
Неизвестно

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