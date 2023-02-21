Русаков Геннадий Акимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Русаков Геннадий Акимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Не указана

Дата смерти

Не указана

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баранова Альбина Пантелеймоновна

Смерть
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