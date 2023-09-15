Агузанов Филипп Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгузанов Филипп Ильин

Агузанов Филипп Ильин

Место рождения

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Агузанов Илья Василиев

Мать: Агузанова Анна Степанова

Куяново, Первомайский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
22.01.1820 ст.

Жена: Агузанова Марфа Яковлева

Туталы, Маринский округ, Томская губерния
#007470254 №1022
Рождение ребёнка
01.03.1821 ст.

Дочь: Евдокия Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
18.07.1822 ст.

Дочь: Маофа Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
13.06.1827 ст.

Дочь: Акилина Филиппова

Мать ребёнка: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close