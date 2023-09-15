Агузанов Филипп Ильин
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Агузанов Илья Василиев
Мать: Агузанова Анна Степанова
Бракосочетание
22.01.1820 ст.
Жена: Агузанова Марфа Яковлева
Туталы, Маринский округ, Томская губерния
#007470254 №1022
Рождение ребёнка
01.03.1821 ст.
Дочь: Евдокия Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1822 ст.
Дочь: Маофа Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1827 ст.
Дочь: Акилина Филиппова
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно