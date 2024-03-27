Кобзева (Бирюкова) Дина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бирюков Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кобзев Иван
Рождение ребёнка
25.07.1904
Сын: Кобзев Иван
Отец ребёнка: Кобзев Иван
Рождение ребёнка
Около 1906
Отец ребёнка: Кобзев Иван
Рождение ребёнка
29.12.1907
Сын: Кобзев Михаил
Отец ребёнка: Кобзев Иван
Смерть
Неизвестно