Кобзева (Бирюкова) Дина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева (Бирюкова) Дина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1904 г.р.
Около 1906 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бирюков Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кобзев Иван

Рождение ребёнка
25.07.1904

Сын: Кобзев Иван

Отец ребёнка: Кобзев Иван

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Кобзев Федор Иванович

Отец ребёнка: Кобзев Иван

Рождение ребёнка
29.12.1907

Сын: Кобзев Михаил

Отец ребёнка: Кобзев Иван

Смерть
Неизвестно

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