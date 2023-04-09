Левченко Анна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛевченко Анна Семеновна

Левченко Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1919

Сын: Левченко Анатолий Феодосьевич

Отец ребёнка: Левченко Феодосий Максимович

Место жительства
1919
Феодосия, Феодосия, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Левченко Феодосий Максимович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close