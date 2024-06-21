Исмакаев Владимир Николаевич 04.08.1954 — найти родственников по фамилии на Familio
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Исмакаев Владимир Николаевич

Место рождения

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

04.08.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

1954 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954

Отец: Исмакаев Николай Матвеевич

Мать: скрыто настройками приватности

Коченяевка, Вешкаймский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
1980

Жена: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
22.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

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