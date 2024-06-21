Исмакаев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1954
Отец: Исмакаев Николай Матвеевич
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1980
Рождение ребёнка
22.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Исмакаева (Сандирякова) Надежда Михайловна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно