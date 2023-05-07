Хауэлл Лу — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хауэлл Лу

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фэнг Анна-Елизавета

Мать ребёнка: Фэнг Мэри-Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фэнг Эндрю-Стив

Мать ребёнка: Фэнг Мэри-Энн

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фэнг Виктория

Мать ребёнка: Фэнг Мэри-Энн

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фэнг Мэри-Энн

Смерть
Неизвестно
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