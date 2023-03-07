Яковлева (Алешина) Полина Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Алешина) Полина Георгиевна

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Место рождения

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 19.04.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

1873 г.р.

Дети

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Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 19.04.1916

Отец: Алешин Георгий Ефремович

Мать: Алешина Александра Григорьевна

Аннино, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Евгений

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Антонина

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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