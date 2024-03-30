Теребило Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Теребило Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.11.1982

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1982

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.2015

Сын: Теребило Егор Александрович

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Рождение ребёнка
03.08.2018

Дочь: Теребило Дарья Александровна

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Бракосочетание
Неизвестно

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