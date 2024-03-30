Теребило Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.11.1982
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.01.2015
Сын: Теребило Егор Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.2018
Дочь: Теребило Дарья Александровна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности