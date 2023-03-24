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Шалимова (Семухина) Вера Николаевна
Шалимова (Семухина) Вера Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
11.02.1953
Пол
Женский
Отец
Семухин николай федорович
31 г.р.
Мать
Семухина (Маслова) мария Трофимовна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1953
Отец:
Семухин николай федорович
Мать:
Семухина мария Трофимовна
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