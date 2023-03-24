Шалимова (Семухина) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалимова (Семухина) Вера Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1953

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1953

Отец: Семухин николай федорович

Мать: Семухина мария Трофимовна

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