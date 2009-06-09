Комягин Вячеслав Александрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1942
Дата смерти09.06.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.02.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.06.2009