Комягин Вячеслав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комягин Вячеслав Александрович

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Место рождения

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

14.11.1942

Дата смерти

09.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Воротынец, Воротынский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
13.02.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.06.2009