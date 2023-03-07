Маленков Георгий Максимилианович
Место рождения
Дата рождения08.01.1902
Дата смерти14.01.1988
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1902
Отец: Маленков Максимилиан
Мать: не указана
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1920 по 1920
Туркестанский край
Место жительства
С 1921
Рождение ребёнка
29.05.1937
Сын: Маленков Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Голубцова Валерия Алексеевна
Место жительства
С 1949 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1953
Место жительства
С 1957
г. Усть-Каменогорск, Казахская ССР
Смерть
14.01.1988
Место жительства
По 1988