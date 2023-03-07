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Маленков Георгий Максимилианович

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

08.01.1902

Дата смерти

14.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1902

Отец: Маленков Максимилиан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1902
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1920 по 1920
Туркестанский край
Место жительства
С 1921
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.05.1937

Сын: Маленков Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Голубцова Валерия Алексеевна

Место жительства
С 1949 по 1952
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1953
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1957
г. Усть-Каменогорск, Казахская ССР
Смерть
14.01.1988
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1988
Москва, город федерального значения Москва
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