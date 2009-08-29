Лобанов Анатолий Иванович
Место рождения
Дата рождения02.09.1937
Дата смерти29.08.2009
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1937
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1977
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
29.08.2009