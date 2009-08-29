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Лобанов Анатолий Иванович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.09.1937

Дата смерти

29.08.2009

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1937

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1977

Жена: скрыто настройками приватности

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
29.08.2009
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
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