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Зубкова Ксения Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1768

Дата смерти

После 1829

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1768

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Зубков Василий Акимов

Отец ребёнка: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Екатерина Акимова

Отец ребёнка: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1801 ст.

Сын: Зубков Петр Акимов

Отец ребёнка: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев

Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Зубковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1829
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