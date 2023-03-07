Зубкова Ксения Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1768
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1768
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Отец ребёнка: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Екатерина Акимова
Отец ребёнка: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев
Рождение ребёнка
18.06.1801 ст.
Сын: Зубков Петр Акимов
Отец ребёнка: Зубков Акинфей (Аким) Леонтьев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829