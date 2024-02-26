Василий Николаев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849
Отец: Николай Васильев (Ич)
Мать: Афимья Иванова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.06.1869 ст.
Жена: Евдокея Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.
Мать ребёнка: Евдокея Никифорова (Вна)
Рождение ребёнка
05.12.1874 ст.
Дочь: Екатерина Васильева (Вна)
Мать ребёнка: Евдокея Никифорова (Вна)
Смерть
Неизвестно