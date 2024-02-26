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Василий Николаев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1849

Отец: Николай Васильев (Ич)

Мать: Афимья Иванова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Бракосочетание
09.06.1869 ст.

Жена: Евдокея Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
10.03.1873 ст.

Сын: Алексей Васильев (Ич)

Мать ребёнка: Евдокея Никифорова (Вна)

Рождение ребёнка
05.12.1874 ст.

Дочь: Екатерина Васильева (Вна)

Мать ребёнка: Евдокея Никифорова (Вна)

Дьяково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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