Иванов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Иванов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Тара, Тарский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова Аграфена Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно