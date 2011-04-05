Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1927

Дата смерти

05.04.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927

Отец: Деркунский Тимофей Иванович

Мать: Деркунская Евдокия Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холоденко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холоденко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
13.09.1957

Дочь: Подгорная Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Холоденко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
15.08.1965

Дочь: Башкова Елена Николаевна

Отец ребёнка: Холоденко Николай Васильевич

Смерть
05.04.2011

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