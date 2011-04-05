Холоденко (Деркунская) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1927
Дата смерти05.04.2011
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1927
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1957
Дочь: Подгорная Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Холоденко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
15.08.1965
Дочь: Башкова Елена Николаевна
Отец ребёнка: Холоденко Николай Васильевич
Смерть
05.04.2011