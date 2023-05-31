Буцких Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буцких Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Вычислено 1814 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: Буцких Матрена Харитонова

Смерть
Неизвестно