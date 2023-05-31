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Буцких Варвара
Буцких Варвара
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1839
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Буцких (Зайцева) Матрена Харитонова
Вычислено 1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать:
Буцких Матрена Харитонова
Смерть
Неизвестно
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