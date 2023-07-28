Жабин Михаил Трофимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Жабин Трофим Иванович
Мать: Катерина Дмитриевна
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Фёкла Михайловна
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1813
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Мария Михайловна
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Марьяна Михайловна
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1821
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Рождение ребёнка
Около 1832
Сын: Жабин Дорофей
Мать ребёнка: Жабина Устиния
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жабина Устиния
Смерть
После 1850