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Жабин Михаил Трофимович

Место рождения

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Жабин Трофим Иванович

Мать: Катерина Дмитриевна

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Фёкла Михайловна

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Жабин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Жабин Аврам Михайлович

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Мария Михайловна

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Марьяна Михайловна

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Новая Ольшанка, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Жабин Денис Михайлович

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Жабин Самуил Михайлович

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Жабин Дорофей

Мать ребёнка: Жабина Устиния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жабина Устиния

Смерть
После 1850