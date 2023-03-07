Шавкунов Григорий (Авдеев)
Место рождениядер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1661
Дата смертиПосле 1717
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1661
Отец: Шавкунов Авдейко Иевлев
Мать: не указана
дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Шавкунов Естифей Григорьев
Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1697
Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева
Рождение ребёнка
Около 1707
Дочь: Ирина Григорьева
Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева
дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711
Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева
дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717