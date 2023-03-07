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Шавкунов Григорий (Авдеев)

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Место рождения

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1661

Дата смерти

После 1717

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1661

Отец: Шавкунов Авдейко Иевлев

Мать: не указана

дер. Шавкуновская над речкою над Косинкою, Жерновский погост, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Шавкунов Естифей Григорьев

Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

Рождение ребёнка
Около 1697

Сын: Шавкунов Сидор Григорьев

Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

Рождение ребёнка
Около 1707

Дочь: Ирина Григорьева

Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1711

Сын: Шавкунов Антон Григорьев

Мать ребёнка: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

дер. Шавкуновская, Ошланская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шавкунова Агафья (Офимья) Иевлева

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ключа большего, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1717
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