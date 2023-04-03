Сергеев Антон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1724 г.р.

Мать

Около 1734 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Фомин Сергей

Мать: Елена

Смерть
Неизвестно
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