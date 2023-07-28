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Бобров Гавриил Иванович

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Место рождения

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Бобров Иван Евсеев

Мать: Боброва Елена Феодорова

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
16.01.1912

Жена: Быхун Александра Ивановна

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
30.05.1915

Сын: Бобров Иван

Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Боброва Анна

Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Бобров Александр

Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна

Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.08.1938

Сын: Бобров Алексей

Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Илья

Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна

Николаевка, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно