Бобров Гавриил Иванович
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Бобров Иван Евсеев
Мать: Боброва Елена Феодорова
Бракосочетание
16.01.1912
Рождение ребёнка
30.05.1915
Сын: Бобров Иван
Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Боброва Анна
Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Бобров Александр
Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна
Гавриловский, Поспелихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
02.08.1938
Сын: Бобров Алексей
Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Илья
Мать ребёнка: Быхун Александра Ивановна
Смерть
Неизвестно