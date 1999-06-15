Hicks (Logan) Vesta Nadine — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hicks (Logan) Vesta Nadine

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Место рождения

Sedalia, Pettis, Missouri, United States

Дата рождения

26.02.1922

Дата смерти

15.06.1999

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1922

Отец: Logan Foster Malcolm

Мать: Logan Jewel May

Sedalia, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Похороны
11.08.1997
Memorial Park Cemetery, Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States
Смерть
15.06.1999
Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States
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