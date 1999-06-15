Hicks (Logan) Vesta Nadine
Место рожденияSedalia, Pettis, Missouri, United States
Дата рождения26.02.1922
Дата смерти15.06.1999
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1922
Отец: Logan Foster Malcolm
Мать: Logan Jewel May
Sedalia, Pettis, Missouri, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1940
Похороны
11.08.1997
Memorial Park Cemetery, Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States
Смерть
15.06.1999
Tulsa, Tulsa, Oklahoma, United States