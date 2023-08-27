Пермяков Игорь Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1982
Дочь: Ирина Игоревна
Мать ребёнка: Пермякова Флюза Сагидулловна
Рождение ребёнка
06.10.1985
Дочь: Шульгина Олеся Игоревна
Мать ребёнка: Пермякова Флюза Сагидулловна
Бракосочетание
Неизвестно