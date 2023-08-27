Пермяков Игорь Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермяков Игорь Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1982

Дочь: Ирина Игоревна

Мать ребёнка: Пермякова Флюза Сагидулловна

Рождение ребёнка
06.10.1985

Дочь: Шульгина Олеся Игоревна

Мать ребёнка: Пермякова Флюза Сагидулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пермякова Флюза Сагидулловна

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