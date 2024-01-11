Афанасьева (Трушина) Агриппина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Трушина) Агриппина Петровна

Место рождения

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Афанасьев Иван Кононович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Иван Кононович

Смерть
Неизвестно
Новые Горки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

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