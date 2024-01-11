Афанасьева (Трушина) Агриппина Петровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Афанасьев Иван Кононович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Новые Горки, Лежневский муниципальный район, Ивановская область