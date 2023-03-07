Останина (Чиркова) Ксения Лукоянова
Место рождениядер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1693
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727
Сын: Останин Василий (Никулин)
Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Параскева Николаева
Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов
Рождение ребёнка
Около 1735
Дочь: Акилина Николаева
Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов
Рождение ребёнка
Около 1739
Дочь: Рылова Анна Николаева
Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762