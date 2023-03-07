Останина (Чиркова) Ксения Лукоянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останина (Чиркова) Ксения Лукоянова

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Место рождения

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1693

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Ворсина (Ворсик), Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1727

Сын: Останин Василий (Никулин)

Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Параскева Николаева

Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1735

Дочь: Акилина Николаева

Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1739

Дочь: Рылова Анна Николаева

Отец ребёнка: Останин Николай (Никула) Потапов

Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Останин Николай (Никула) Потапов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Заимской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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