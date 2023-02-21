Томас Геннадий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2003
Сын: Звягин Никита Геннадьевич
Мать ребёнка: Олеся Анатольевна
Россия, Тверская обл.,
Рождение ребёнка
18.02.2004
Дочь: Ксения Геннадьевна
Мать ребёнка: Олеся Анатольевна
Россия, Тверская обл.,
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Олеся Анатольевна