Домна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Варвара Егоровна
Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович
Рождение ребёнка
28.03.1861
Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Прасковья Егоровна
Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно