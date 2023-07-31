Домна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДомна Максимовна

Домна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Варвара Егоровна

Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович

Рождение ребёнка
28.03.1861

Сын: Ширкалин Иван Егорович

Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Прасковья Егоровна

Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович

Рождение ребёнка
1868

Сын: Ширкалин Павел Егорович

Отец ребёнка: Ширкалин Егор Кириллович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ширкалин Егор Кириллович

Смерть
Неизвестно