Кочебин Александр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1953
Дата смерти2005
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953
Отец: Кочебин Петр Васильевич
Мать: Кочебина Мария Павловна
Рождение ребёнка
22.11.1976
Сын: Кочебин Сергей Александрович
Мать ребёнка: Кочебина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1978
Дочь: Полунина Марина Александровна
Мать ребёнка: Кочебина Татьяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2005