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Кочебин Александр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1953

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1953

Отец: Кочебин Петр Васильевич

Мать: Кочебина Мария Павловна

Рождение ребёнка
22.11.1976

Сын: Кочебин Сергей Александрович

Мать ребёнка: Кочебина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1978

Дочь: Полунина Марина Александровна

Мать ребёнка: Кочебина Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кочебина Татьяна Ивановна

Смерть
2005
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