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Гирдо Виталий
Гирдо Виталий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.05.1953
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Гирдо ?
Мать
(Буякова) Антонина Михайловна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953
Отец:
Гирдо ?
Мать:
Антонина Михайловна
Смерть
Неизвестно
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