Гирдо Виталий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гирдо Виталий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1953

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1953

Отец: Гирдо ?

Мать: Антонина Михайловна

Смерть
Неизвестно
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