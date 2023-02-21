Хмельницкая Татьяна Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1981
Сын: Хмельницкий Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Хмельницкий Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
28.09.1982
Дочь: Хмельницкая Наталья Сергеевна
Отец ребёнка: Хмельницкий Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно