Хмельницкая Татьяна Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмельницкая Татьяна Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1981

Сын: Хмельницкий Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Хмельницкий Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
28.09.1982

Дочь: Хмельницкая Наталья Сергеевна

Отец ребёнка: Хмельницкий Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хмельницкий Сергей Владимирович

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