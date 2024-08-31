Иулитта Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Устин Стефанович
Рождение ребёнка
1864
Сын: Василий Устинович
Отец ребёнка: Устин Стефанович
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Устиновна
Отец ребёнка: Устин Стефанович
Смерть
Неизвестно