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Степанида Филипповна
Степанида Филипповна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1722
Дата смерти
1774
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Гаврила
Около 1732 г.р.
Дети
Ефим
С 1754 по 1755 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1754 по 1755
Сын:
Ефим
Отец ребёнка:
Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Гаврила
Смерть
1774
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