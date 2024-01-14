Степанида Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1722

Дата смерти

1774

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

С 1754 по 1755 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1754 по 1755

Сын: Ефим

Отец ребёнка: Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаврила

Смерть
1774
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