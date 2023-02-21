Корнатовский Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорнатовский Федор Матвеевич

Корнатовский Федор Матвеевич

avatar

Место рождения

Верхолесье?

Дата рождения

1791

Дата смерти

14.11.1871

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Корнатовский Матвей

Мать: Корнатовская жена Матвея

Верхолесье?
ЛГИА ф.634 оп.1. д.28 ИВ Киселевцы Корнатовские 1828
Место жительства
1828
Киселевцы, Гродненская губерния, Белький уезд, Российская империя
ЛЕВ1872 № 24
Смерть
14.11.1871
Кобрин
ЛЕВ1872 № 24
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close