Корнатовский Федор Матвеевич
Место рожденияВерхолесье?
Дата рождения1791
Дата смерти14.11.1871
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Корнатовский Матвей
Мать: Корнатовская жена Матвея
Верхолесье?
ЛГИА ф.634 оп.1. д.28 ИВ Киселевцы Корнатовские 1828
Место жительства
1828
Киселевцы, Гродненская губерния, Белький уезд, Российская империя
ЛЕВ1872 № 24
Смерть
14.11.1871
Кобрин
ЛЕВ1872 № 24