Скворцова Вера Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1947
Рождение ребёнка
02.01.1953
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.05.1966