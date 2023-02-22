Скворцова Вера Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скворцова Вера Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.05.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
02.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Скворцов Алексей Иванович

Смерть
19.05.1966
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