Хачатрян Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.11.1996
Сын: Хачатрян Артём Всеволодович
Отец ребёнка: Хачатрян Всеволод Рудольфович
Рождение ребёнка
07.04.1999
Дочь: Хачатрян Екатерина Всеволодовна
Отец ребёнка: Хачатрян Всеволод Рудольфович
Работа или профессия
Неизвестно