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Оглоблин Иван Сидорович

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1721

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Оглоблин Сидор Федорович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Оглоблин Иван Иванович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1751

Сын: Оглоблин Семен Иванович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1758

Сын: Оглоблин Григорий Иванович

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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