Оглоблин Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения1721
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Оглоблин Сидор Федорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Оглоблин Григорий Иванович
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Оглоблина Федора Мироновна
Смерть
Неизвестно