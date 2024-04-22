Орляк Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орляк Дмитрий Иванович

Место рождения

Кривое, Тернопільська область

Дата рождения

18.10.1891

Дата смерти

С 1930 по 1945

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1891

Отец: Орляк Иван Теодорович

Мать: не указана

Кривое, Тернопільська область
Рождение ребёнка
29.11.1925

Дочь: Орляк Параскевия Дмитриевна

Мать ребёнка: Мойсей Анна Андреевна

Кривое, Тернопільська область
Крещена 29.11.1925 Повитуха - Мария Рева Крестные: Иван ... и Пелагея Горшко
Смерть
С 1930 по 1945
Кривое, Тернопільська область
Предположительно умер от Туберкулеза вместе со своим сыном Николаем
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