Орляк Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения18.10.1891
Дата смертиС 1930 по 1945
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
18.10.1891
Отец: Орляк Иван Теодорович
Рождение ребёнка
29.11.1925
Дочь: Орляк Параскевия Дмитриевна
Мать ребёнка: Мойсей Анна Андреевна
Крещена 29.11.1925 Повитуха - Мария Рева Крестные: Иван ... и Пелагея Горшко
Смерть
С 1930 по 1945
Предположительно умер от Туберкулеза вместе со своим сыном Николаем